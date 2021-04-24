Игрокам «Тампы» вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли-2020

В пятницу во время небольшой закрытой церемонии игрокам «Тампы» вручили перстни обладателей Кубка Стэнли, сообщается на официальном сайте НХЛ на русском языке.



Каждый перстень украшен драгоценными камнями, общий вес которых составляет 25 карат. Среди них 557 бриллиантов и 81 сапфир. Кубок Стэнли в центре композиции составлен из 79 бриллиантов. На изготовление эмблемы «Лайтнинг» ушло 30 сапфиров.



Кубок Стэнли на перстне можно повернуть в сторону, под ним находится черный бриллиант, символизирующий шайбу, а также две скрещенные клюшки с надписью «Стокгольм». В этом городе «Тампа» выиграла два матча регулярного чемпионата в сезоне-2019/2020.

На каждом перстне выгравированы имя и номер хоккеиста. Кроме того, там есть надпись «Distant Thunder» (Гром вдали). Так прозвали болельщиков команды, которые во время плей-офф не смогли поехать с ней в Торонто и Эдмонтон из-за пандемии коронавируса, но поддерживали её другими способами.



Внизу читается название песни Янга Грэйви «Gravy Train», которую исполняют в раздевалке команды после победных матчей.



На внутренней стороне кольца можно увидеть автограф спортсмена, результаты четырёх раундов плей-офф и цифры 216:14 — столько минут и секунд «Лайтнинг» провели в овертаймах на пути к победе, установив по этому показателю рекорд лиги.