Наставник «Миннесоты» — об игре Капризова: не должна больше никого из нас удивлять, верно?

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал выступление российского нападающего команды Кирилла Капризова.

«Его игра не должна больше никого из нас удивлять, верно? Да, он такой креативный! Он может делать некоторые особенные вещи. Мы на протяжении всего сезона их видели. И надеемся, что они будут только прибавляться», — сказал Эвасон после матча с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2. Капризов забил в четвёртом матче подряд и установил рекорд «Уайлд» по продолжительности голевой серии для новичков. Ранее в этом сезоне он уже повторил достижение Мариана Габорика (сезон-2000/2001) и Паскаля Дюпуи (сезон-2001/2002), забивавших в трёх матчах подряд.