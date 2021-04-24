Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Наставник «Миннесоты» — об игре Капризова: не должна больше никого из нас удивлять, верно?

Наставник «Миннесоты» — об игре Капризова: не должна больше никого из нас удивлять, верно?
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал выступление российского нападающего команды Кирилла Капризова.

«Его игра не должна больше никого из нас удивлять, верно? Да, он такой креативный! Он может делать некоторые особенные вещи. Мы на протяжении всего сезона их видели. И надеемся, что они будут только прибавляться», — сказал Эвасон после матча с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2. Капризов забил в четвёртом матче подряд и установил рекорд «Уайлд» по продолжительности голевой серии для новичков. Ранее в этом сезоне он уже повторил достижение Мариана Габорика (сезон-2000/2001) и Паскаля Дюпуи (сезон-2001/2002), забивавших в трёх матчах подряд.

«Капризов — не с этой планеты!» Русский форвард играючи обманул защитника и забил супергол
У Кирилла уже 21 гол и 40 очков, а «Миннесота» снова одержала победу.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021