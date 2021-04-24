Тальбо: не хочу сталкиваться с Капризовым на льду. Так повышаю мою уверенность как вратаря

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Кэм Тальбо прокомментировал выступление российского нападающего команды Кирилла Капризова.
«Знаете, почему я не выхожу на лёд, когда объявляют тренировку по желанию? Потому что там занимается Капризов, а я не хочу с ним сталкиваться на площадке. Это повышает мою уверенность как вратаря. Если говорить серьёзно, то Кирилл — особенный игрок», — сказал Тальбо после матча с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2. Капризов забил в четвёртом матче подряд и установил рекорд «Уайлд» по продолжительности голевой серии для новичков. Ранее в этом сезоне он уже повторил достижение Мариана Габорика (сезон-2000/2001) и Паскаля Дюпуи (сезон-2001/2002), забивавших в трёх матчах подряд.
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