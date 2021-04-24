Выиграет ли Кирилл Капризов приз лучшему новичку НХЛ?
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:2.
Форвард «дикарей» Кирилл Капризов оформил дубль. Таким образом, он забил в четвёртом матче подряд и установил рекорд «Уайлд» по продолжительности голевой серии для новичков. Ранее в этом сезоне он уже повторил достижение Мариана Габорика (сезон-2000/2001) и Паскаля Дюпуи (сезон-2001/2002), забивавших в трёх матчах подряд.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Выиграет ли Кирилл Капризов приз лучшему новичку НХЛ?»
Пройти опрос можно на Quiz.
Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 40 (21+19) очков при показателе полезности «+7».
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У Кирилла уже 21 гол и 40 очков, а «Миннесота» снова одержала победу.
Наставник «Миннесоты» — об игре Капризова: не должна больше никого из нас удивлять, верно?
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