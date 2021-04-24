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Экс-наставник «Торпедо» и пражского «Льва» Кари Ялонен может возглавить «Куньлунь»

Экс-наставник «Торпедо» и пражского «Льва» Кари Ялонен может возглавить «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ 0
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Известный финский тренер Кари Ялонен может возглавить «Куньлунь», сообщает Iltalehti.

Клуб КХЛ пока не определился с новым главным тренером и выбирает из большого числа кандидатов, среди которых и возглавлявший команду в прошлом сезоне Алексей Ковалёв.

Отмечается, что 61-летний Ялонен хотел бы возобновить тренерскую карьеру. Он не работал с клубами после увольнения из швейцарского «Берна» в январе 2020 года. Прошлым летом сообщалось об интересе «Барыса» к специалисту.

Ранее Ялонен уже работал в КХЛ, где возглавлял «Торпедо» и пражский «Лев», с которым выходил в финал Кубка Гагарина. Также он имеет опыт работы со сборной Финляндии.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ в текущем сезоне «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. Кроме того, китайская команда заняла предпоследнее, 22-е место в сводной таблице КХЛ. В 60 встречах регулярного чемпионата «Куньлунь» одержал 13 побед, одна из которых пришлась на овертайм и ещё одна — на серию буллитов. Всего команда набрала 34 очка.

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