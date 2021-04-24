Плющев: рисунок игры сборной России виден, команда будет прибавлять от матча к матчу

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвёл итоги первого контрольного матча сборной в рамках подготовки к чемпионату мира с Беларусью (6:3).

«Хороший спарринг, отличная возможность игрокам проявить себя и показать свои сильные стороны. Команда долго втягивалась, и это можно объяснить тем, что у многих ребят давно не было игровой практики. Но во втором периоде наша команда заиграла быстрее, белорусы перестали успевать, свидетельством чего стало несколько удалений, два из которых были реализованы. Обеспечили результат и в третьем периоде немного расслабились. Тем не менее рисунок игры виден, ребята настроены на хорошую работу, и я уверен, что от матча к матчу они будут прибавлять», — сказал Плющев «Чемпионату».