Плющев: рисунок игры сборной России виден, команда будет прибавлять от матча к матчу
Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвёл итоги первого контрольного матча сборной в рамках подготовки к чемпионату мира с Беларусью (6:3).
«Хороший спарринг, отличная возможность игрокам проявить себя и показать свои сильные стороны. Команда долго втягивалась, и это можно объяснить тем, что у многих ребят давно не было игровой практики. Но во втором периоде наша команда заиграла быстрее, белорусы перестали успевать, свидетельством чего стало несколько удалений, два из которых были реализованы. Обеспечили результат и в третьем периоде немного расслабились. Тем не менее рисунок игры виден, ребята настроены на хорошую работу, и я уверен, что от матча к матчу они будут прибавлять», — сказал Плющев «Чемпионату».
Россия не пощадила Беларусь. Наши забили шесть голов за период!
Репетиция перед чемпионатом мира команде Валерия Брагина пока удаётся, но третья двадцатиминутка матча была сыграна слабо.
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