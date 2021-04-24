Вайсфельд: во втором матче России интересно посмотреть, кто проявит себя из молодёжи

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд подвёл итоги первого контрольного матча сборной России с Беларусью, который завершился победой россиян со счётом 6:3.
«Сборная России в целом неплохо провела матч. Возможно, немного потеряли концентрацию после того, как счёт стал крупным, и пропустили дважды в концовке. Но в таких матчах, наверное, важен не сам результат. Самое главное — это возможность тренерам определиться с людьми, с кем они пойдут дальше. В частности, об этом сказал в послематчевом интервью главный тренер нашей сборной Валерий Брагин. Встреча дала пищу для размышлений. В повторном матче наша команда будет играть другим составом, мы увидим много молодёжи. Интересно будет посмотреть, кто из более молодых ребят сможет себя проявить», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».
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