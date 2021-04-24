Бадюков: при минимальном количестве бросков Капризов вселяет уверенность в «Миннесоту»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков прокомментировал выступление форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.



«Меня не удивляет тот факт, что Капризов так раскрылся в первый же сезон выступления в НХЛ. Кирилл — красавец, все от него в восторге. Он играет на хороших ролях. Радует, что при минимальном количестве бросков — а соперники в каждой встрече перебрасывают «Миннесоту» — действия Капризова вселяют уверенность в команду. По статистике Кирилл довольно продуктивно действует, доводит всё до опасных бросков. Все прочат ему «Колдер Трофи». У Капризова есть противостояние с Робертсоном из «Далласа». Горд Миллер сказал, что Капризов уже шесть лет провёл в КХЛ, поэтому он сложившийся игрок, а как новичка его рассматривать нельзя. Я же думаю, что это неправильно. Очень хорошие шансы на плей-офф у команды. Кирилл уже обновил рекорд «Миннесоты», дальше остаётся чуть меньше 10 матчей, думаю, он проведёт их на хорошей ноте», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Журналист TSN не считает Капризова главным претендентом на «Колдер Трофи» из-за игры в КХЛ