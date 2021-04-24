Источник: ЦСКА не отдал КХЛ «налог на роскошь» и не собирается это делать

ЦСКА, ставший чемпионом КХЛ в 2019 году и играющий в финале Кубка Гагарина-2021, не выплатил штраф Континентальной хоккейной лиге за превышение потолка зарплат в сезоне 2019/2020, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
По мнению руководства московских армейцев, они не сумели воспользоваться преимуществом превышения, так как прошлый сезон так и не завершился из за пандемии коронавируса и чемпион не был определён.
«Налог на роскошь» выплатили все остальные клубы, превысившие потолок. Последним это сделал «Салават Юлаев», ранее также не согласившийся с решением и обратившийся в арбитражный суд Торгово-промышленной палаты за разрешением спора.
Примечательно, что ЦСКА не собирается выплачивать лиге штраф. Клуб продолжит выступление в чемпионате КХЛ.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов говорил, что никакого дедлайна в этом вопросе нет.
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