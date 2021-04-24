Защитник «Торонто» Богосян выбыл минимум на четыре недели. Он неудачно ударился о борт
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Зак Богосян выбыл как минимум на четыре недели из-за травмы плеча, полученной в недавнем матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:6), информирует The Score.
Об этом сообщил главный тренер «кленовых листьев» Шелдон Киф.
30-летний игрок неудачно ударился об угол борта. В 45 матчах текущего сезона в его активе 4 (0+4) очка при полезности «+7» и среднем игровом времени 14:32.
Ожидается, что в составе «Мэйпл Лифс» его заменит Расмус Сандин, в пятницу тренировавшийся в третьей паре с Трэвисом Дермоттом.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 6:3. За «Торонто» голы забили Джон Таварес, оформивший дубль, и Адам Брукс.
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