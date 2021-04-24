Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Торонто» Богосян выбыл минимум на четыре недели. Он неудачно ударился о борт

Защитник «Торонто» Богосян выбыл минимум на четыре недели. Он неудачно ударился о борт
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Зак Богосян выбыл как минимум на четыре недели из-за травмы плеча, полученной в недавнем матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:6), информирует The Score.

Об этом сообщил главный тренер «кленовых листьев» Шелдон Киф.

30-летний игрок неудачно ударился об угол борта. В 45 матчах текущего сезона в его активе 4 (0+4) очка при полезности «+7» и среднем игровом времени 14:32.

Ожидается, что в составе «Мэйпл Лифс» его заменит Расмус Сандин, в пятницу тренировавшийся в третьей паре с Трэвисом Дермоттом.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 6:3. За «Торонто» голы забили Джон Таварес, оформивший дубль, и Адам Брукс.

«Торонто» проиграл «Ванкуверу» и потерпел пятое поражение подряд
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021