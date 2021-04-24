Куинн — о борьбе за плей-офф: «Рейнджерс» смотрят за другими матчами. Понимаем задачу

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после матча с «Филадельфией Флайерз» (4:1) прокомментировал ситуацию, при которой результат борьбы команды за плей-офф зависит и от исходов других матчей.
«Рейнджеры» занимают пятое место в таблице Восточного дивизиона с 54 очками в 48 матчах. У идущего на четвёртом месте «Бостон Брюинз» 60 очков в 46 встречах.
«Конечно, смотрим за развитием других матчей. Любой, кто говорит обратное, кривит душой.
Мы понимаем стоящую перед нами задачу. Сейчас нужно просто одинаково относиться к каждому матчу и стараться побеждать», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ на русском языке.
Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
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