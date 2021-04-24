Кирилл Семёнов пропускает матч «Авангарда» впервые с 2017 года. Ему принадлежит рекорд КХЛ

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов из-за травмы не попал в состав «ястребов» на четвёртый матч серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА. Таким образом, форвард омичей пропускает встречу своей команды впервые с 24 августа 2017 года. За это время он провёл за «Авангард» 291 матч подряд – эта серия является рекордной по продолжительности для хоккеистов в КХЛ.
Семёнов — воспитанник омского хоккея. После возвращения в «Авангард» из новокузнецкого «Металлурга» летом 2017-го нападающий не попал в состав на две стартовые игры «ястребов» в сезоне-2017/2018, но 26 августа вышел на матч с «Торпедо», который и стал началом отчёта будущей рекордной серии. За четыре сезона Семёнов не пропустил ни одного матча «Авангарда» в регулярных чемпионатах и плей-офф, неизменно попадая в состав при трёх разных тренерах омичей — Андрее Скабелке, Германе Титове и Бобе Хартли.
- 24 апреля 2021
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