Брагин: посмотрели кандидатов, теперь будем определяться

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Беларуси в матче Еврочелленджа – 2:0.



«Победа есть победа. Самое главное, что мы просмотрели всех кандидатов. Сейчас будем определяться, будет более суженный состав. Эти две игры и нужны были, чтобы посмотреть этих кандидатов.



Довольны результатом, вратарь хорошо сыграл, в обороне неплохо сработали. В атаке были хорошие моменты, забивать надо было больше. Довольны результатами этих двух игр. Вчера у нас одни играли, сегодня другие. Будем анализировать, кто пойдёт дальше с нами.



Бочаров сыграл лучше Самонова и это может внести некий сумбур в выбор голкиперов? У нас три вратаря в обойме, и удачная игра Бочарова только плюс в команде. Не имеет значения, кто из какого клуба. У нас есть тренер вратарей, с которым мы постоянно общаемся. И нас только радует то, что он хорошо отстоял.



Мы не сравниваем два матча с Беларусью, наша задача была – посмотреть всех игроков во встречах с одним и тем же соперником. Впереди второй этап – игры в Швейцарии. До чемпионата мира ещё далеко, рано делать какие-то выводы.



У Коршкова была причина отсутствия в составе, не буду о ней говорить. Решили сыграть этим составом. Как оценю игру питерского звена? В большинстве были хорошие моменты у них, не забили в пустые ворота. Эти молодые игроки перспективные, и от них зависит, как они будут развиваться. У них хорошее будущее», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сборная России всухую обыграла Беларусь, одержав вторую победу подряд