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«Салават» подписал новый контракт с Плэттом на 35 миллионов

«Салават» подписал новый контракт с Плэттом на 35 миллионов
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт продлил контракт с уфимским клубом.

Как сообщает «Горобзор.ру», по новому соглашению Плэтт будет получать 35 миллионов рублей в год. Инициатором сделки стал спортивный директор «Салавата» Василий Чижов. В клубе считают, что форвард заменит Владимира Жаркова, который, скорее всего, перейдёт в «Авангард».

Плэтт перешёл в «Салават» в декабре 2020 года из «Автомобилиста». В 22 матчах регулярного чемпионата за уфимцев он набрал 10 (6+4) очков. В девяти играх плей-офф на счету форварда два (1+1) балла.

Ранее в КХЛ канадец, выступающий за сборную Беларуси, играл также за минское «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» (Ярославль) и «Йокерит». Всего в лиге он провел 684 матча, в которых набрал 359 (199+160) очков.

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