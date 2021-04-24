«Авангард» — ЦСКА: Буше не забил буллит, армейцы тут же наказали «ястребов» вторым голом
В четвёртом матче финала Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и ЦСКА на «Арене Балашиха» в первом периоде армейцы забросили две шайбы.
При счёте 0:1 омичи получили право на буллит после того, как Артём Блажиевский в площади ворот прижал шайбу рукой. Но Рид Буше буллит не реализовал. Тут же ЦСКА сделал счёт 0:2 — Карнаухов выиграл борьбу в средней зоне, убежал по правому флангу и мягко набросил на «пятачок», где Мамин удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку.
Напомним, что счёт в серии – 2-1 в пользу ЦСКА.
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