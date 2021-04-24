Игорь Никитин в агрессивной манере поговорил с судьями в перерыве четвёртого матча финала

В четвёртом матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина «Авангард» принимает ЦСКА. После первого периода гости впереди – 2:0. В составе армейской команды отличились Антон Слепышев и Максим Мамин.



При этом главный тренер ЦСКА Игорь Никитин остался очень недоволен судейскими решениями. В стартовые 20 минут его команда была сначала наказана штрафным броском (Артём Блажиевский накрыл рукой шайбу в площади ворот), а затем и удалением до конца матча (Андрей Локтионов ударил между ног Климу Костину).



В перерыве Игорь Никитин в агрессивной манере поговорил с судьями Виктором Гашиловым и Денисом Наумовым. Видео момента подхода Никитина к арбитрам можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».