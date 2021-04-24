Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» — ЦСКА: армейцы получили второе в матче удаление до конца игры

«Авангард» — ЦСКА: армейцы получили второе в матче удаление до конца игры
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче финала Кубка Гагарина на «Арене Балашиха» 24 апреля встречаются омский «Авангард» и ЦСКА.

Во втором периоде при счёте 2:1 в пользу ЦСКА, сразу после гола «Авангарда», в центре площадки Максим Шалунов въехал в голову Андрея Стася. За это нарушение Шалунов получил штраф 5+20, и, соответственно, больше не выйдет на лёд в сегодняшнем матче.

В первом периоде аналогичное удаление заработал другой форвард армейцев — Андрей Локтионов, нанёсший удар клюшкой между ног нападающему «Авангарда» Климу Костину.

В составе ЦСКА голы забили Антон Слепышев и Максим Мамин. У омичей пока единственную шайбу забросил Корбан Найт.

«Авангард» — ЦСКА: Локтионов удалён до конца игры за удар между ног Костину
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021