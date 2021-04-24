«Авангард» — ЦСКА: армейцы получили второе в матче удаление до конца игры

В четвёртом матче финала Кубка Гагарина на «Арене Балашиха» 24 апреля встречаются омский «Авангард» и ЦСКА.



Во втором периоде при счёте 2:1 в пользу ЦСКА, сразу после гола «Авангарда», в центре площадки Максим Шалунов въехал в голову Андрея Стася. За это нарушение Шалунов получил штраф 5+20, и, соответственно, больше не выйдет на лёд в сегодняшнем матче.



В первом периоде аналогичное удаление заработал другой форвард армейцев — Андрей Локтионов, нанёсший удар клюшкой между ног нападающему «Авангарда» Климу Костину.

В составе ЦСКА голы забили Антон Слепышев и Максим Мамин. У омичей пока единственную шайбу забросил Корбан Найт.