«Авангард» — ЦСКА: реакция Игоря Никитина на второе в матче пятиминутное удаление армейцев

В четвёртом матче финала Кубка Гагарина 24 апреля на «Арене Балашиха» встречаются омский «Авангард» и ЦСКА. Счёт в серии – 2-1 в пользу армейцев.



По ходу матча два нападающих ЦСКА получили удаления до конца игры — в первом периоде Андрей Локтионов нанёс удар клюшкой между ног нападающему «Авангарда» Климу Костину, а во втором Максим Шалунов въехал в голову Андрея Стася.



Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин с усмешкой отреагировал на удаление Шалунова, высказав своё явное несогласие с решением.

Видео усмешки Никитина можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».