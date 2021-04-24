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«Авангард» — ЦСКА: реакция Игоря Никитина на второе в матче пятиминутное удаление армейцев

«Авангард» — ЦСКА: реакция Игоря Никитина на второе в матче пятиминутное удаление армейцев
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче финала Кубка Гагарина 24 апреля на «Арене Балашиха» встречаются омский «Авангард» и ЦСКА. Счёт в серии – 2-1 в пользу армейцев.

По ходу матча два нападающих ЦСКА получили удаления до конца игры — в первом периоде Андрей Локтионов нанёс удар клюшкой между ног нападающему «Авангарда» Климу Костину, а во втором Максим Шалунов въехал в голову Андрея Стася.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин с усмешкой отреагировал на удаление Шалунова, высказав своё явное несогласие с решением.

Видео усмешки Никитина можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
24 апреля 2021, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
3 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Слепышев (Лайпсик) – 09:03' (5x5)   0:2 Мамин (Карнаухов, Сергеев) – 12:11' (5x5)   1:2 Найт (Костин, Буше) – 23:14' (5x4)   2:2 Костин (Найт, Толчинский) – 43:05' (5x4)   3:2 Шарипзянов (Найт) – 55:53' (5x5)   3:3 Робинсон (Слепышев, Окулов) – 59:59' (6x4)
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