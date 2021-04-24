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«Авангард» — ЦСКА: гости перевели игру в овертайм за секунду до сирены

«Авангард» — ЦСКА: гости перевели игру в овертайм за секунду до сирены
Хоккей / КХЛ 0
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В четвёртом матче финала Кубка Гагарина 24 апреля на «Арене Балашиха» встречаются омский «Авангард» и ЦСКА.

При счёте 3:2 в пользу «Авангарда» Мэт Робинсон спас ЦСКА от поражения, забив в большинстве 6х4 всего за секунду до конца третьего периода, и переведя игру в овертайм.

Счёт в матче на 9-й минуте открыл форвард ЦСКА Антон Слепышев. Затем омичи получили право на буллит, но его не реализовал Рид Буше. Сразу после этого армейцы удвоили преимущество — шайбу забросил Максим Мамин.

«Авангард» сократил отставание на 24-й минуте, использовав пятиминутное большинство после удаления до конца матча Андрея Локтионова — забил Корбан Найт. Сравняли омичи счёт уже в третьем периоде – при розыгрыше большинства Клим Костин подстроился под пас и бросил точно под перекладину.

Третий гол «Авангард» забил за четыре минуты до конца третьего периода – точный дальний бросок в верхнюю девятку удался Дамиру Шарипзянову.

Отметим, что «Авангард» по ходу трёх периодов 20 минут играл в большинстве, а в сумме армейцам выписали 58 минут штрафа – помимо Локтионова, удаление до конца игры получил Максим Шалунов. При этом ЦСКА спасительный гол забил, всего второй раз в матче играя в большинстве.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
24 апреля 2021, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Овертайм
3 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Слепышев (Лайпсик) – 09:03' (5x5)   0:2 Мамин (Карнаухов, Сергеев) – 12:11' (5x5)   1:2 Найт (Костин, Буше) – 23:14' (5x4)   2:2 Костин (Найт, Толчинский) – 43:05' (5x4)   3:2 Шарипзянов (Найт) – 55:53' (5x5)   3:3 Робинсон (Слепышев, Окулов) – 59:59' (6x4)
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