«Авангард» — ЦСКА: гости перевели игру в овертайм за секунду до сирены

В четвёртом матче финала Кубка Гагарина 24 апреля на «Арене Балашиха» встречаются омский «Авангард» и ЦСКА.
При счёте 3:2 в пользу «Авангарда» Мэт Робинсон спас ЦСКА от поражения, забив в большинстве 6х4 всего за секунду до конца третьего периода, и переведя игру в овертайм.
Счёт в матче на 9-й минуте открыл форвард ЦСКА Антон Слепышев. Затем омичи получили право на буллит, но его не реализовал Рид Буше. Сразу после этого армейцы удвоили преимущество — шайбу забросил Максим Мамин.
«Авангард» сократил отставание на 24-й минуте, использовав пятиминутное большинство после удаления до конца матча Андрея Локтионова — забил Корбан Найт. Сравняли омичи счёт уже в третьем периоде – при розыгрыше большинства Клим Костин подстроился под пас и бросил точно под перекладину.
Третий гол «Авангард» забил за четыре минуты до конца третьего периода – точный дальний бросок в верхнюю девятку удался Дамиру Шарипзянову.
Отметим, что «Авангард» по ходу трёх периодов 20 минут играл в большинстве, а в сумме армейцам выписали 58 минут штрафа – помимо Локтионова, удаление до конца игры получил Максим Шалунов. При этом ЦСКА спасительный гол забил, всего второй раз в матче играя в большинстве.
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