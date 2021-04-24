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«Авангард» переиграл ЦСКА в овертайме и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина

«Авангард» переиграл ЦСКА в овертайме и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0
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Омский «Авангард» на «Арене Балашиха» победил ЦСКА в четвёртом матче финала Кубка Гагарина – 4:3 ОТ.

Счёт в матче на 9-й минуте открыл форвард ЦСКА Антон Слепышев. Затем омичи получили право на буллит, но его не реализовал Рид Буше. Сразу после этого армейцы удвоили преимущество – Павел Карнаухов выиграл борьбу в средней зоне, убежал по правому флангу и мягко набросил на «пятачок», где Максим Мамин удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку.

«Авангард» сократил отставание на 24-й минуте, использовав пятиминутное большинство после удаления до конца матча Андрея Локтионова – Ларс Юханссон среагировал на бросок Клима Костина в упор, но Корбан Найт после добивания послал шайбу в сетку. Сравняли омичи счёт уже в третьем периоде – в большинстве Сергей Толчинский сделал передачу к воротам, Найт в касание скинул шайбу на Костина, который подстроился и бросил точно под перекладину.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 4-й матч
24 апреля 2021, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Слепышев (Лайпсик) – 09:03' (5x5)   0:2 Мамин (Карнаухов, Сергеев) – 12:11' (5x5)   1:2 Найт (Костин, Буше) – 23:14' (5x4)   2:2 Костин (Найт, Толчинский) – 43:05' (5x4)   3:2 Шарипзянов (Найт) – 55:53' (5x5)   3:3 Робинсон (Слепышев, Окулов) – 59:59' (6x4)   4:3 Дедунов (Покка) – 65:39' (4x5)

Третий гол «Авангард» забил за четыре минуты до конца третьего периода – точный дальний бросок в верхнюю девятку удался Дамиру Шарипзянову. ЦСКА сравнял счёт всего за секунду до конца третьего периода – при игре 6х4 Мэт Робинсон нанёс точный дальний бросок.

В овертайме на шестой минуте в меньшинстве победный гол для «Авангарда» забил Павел Дедунов.

Отметим, что «Авангард» по ходу матча 20 минут играл в большинстве, а в сумме армейцам выписали 58 минут штрафа – помимо Локтионова удаление до конца игры получил Максим Шалунов. Счёт в серии сравнялся — 2-2. Пятая игра состоится 26 апреля на стадионе «ЦСКА-Арена».

ЦСКА спасся за секунду до конца, но всё равно уступил! Пропустив в большинстве в овертайме
Потрясающий матч в финале плей-офф КХЛ. Армейцы получили 60 минут штрафного времени, но решающим оказалось удаление игрока «Авангарда».
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