Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Победный гол Дедунова в меньшинстве в овертайме четвёртого матча финала с ЦСКА

Победный гол Дедунова в меньшинстве в овертайме четвёртого матча финала с ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Омский «Авангард» на «Арене Балашиха» победил ЦСКА в четвёртом матче финала Кубка Гагарина – 4:3 ОТ.

Решающий гол омичи забили на шестой минуте овертайма – перед этим удаление у «Авангарда» получил Клим Костин за толчок клюшкой Константина Окулова. ЦСКА пару раз бросил по воротам, но в один из моментов шайба отскочила к Павлу Дедунову, который убежал к воротам ЦСКА, вошёл в зону с правого края и с кистей бросил в ближнюю девятку — Ларс Юханссон не успел среагировать.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что «Авангард» по ходу матча 20 минут играл в большинстве, а в сумме армейцам выписали 58 минут штрафа – два удаления до конца игры получили форварды Андрей Локтионов и Максим Шалунов.

Счёт в серии сравнялся — 2-2. Пятая игра состоится 26 апреля на стадионе «ЦСКА-Арена».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021