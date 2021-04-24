Победный гол Дедунова в меньшинстве в овертайме четвёртого матча финала с ЦСКА

Омский «Авангард» на «Арене Балашиха» победил ЦСКА в четвёртом матче финала Кубка Гагарина – 4:3 ОТ.



Решающий гол омичи забили на шестой минуте овертайма – перед этим удаление у «Авангарда» получил Клим Костин за толчок клюшкой Константина Окулова. ЦСКА пару раз бросил по воротам, но в один из моментов шайба отскочила к Павлу Дедунову, который убежал к воротам ЦСКА, вошёл в зону с правого края и с кистей бросил в ближнюю девятку — Ларс Юханссон не успел среагировать.

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Отметим, что «Авангард» по ходу матча 20 минут играл в большинстве, а в сумме армейцам выписали 58 минут штрафа – два удаления до конца игры получили форварды Андрей Локтионов и Максим Шалунов.



Счёт в серии сравнялся — 2-2. Пятая игра состоится 26 апреля на стадионе «ЦСКА-Арена».