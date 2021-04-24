Никитин: может, для журналистов такая игра — сказка. Для ЦСКА точно нет, силы потратили
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Авангарда» в четвёртом матче финала Кубка Гагарина в овертайме.
«Если бы мы знали, что двух нападающих удалят, то мы бы, конечно, заявили Никиту Сошникова. Но Сошников ещё ведь и не лимитчик, а Афанасьев и Соркин — лимитчики. Естественно, у нас столько меньшинства было, что кто был посвежее, тот и играл.
Что произошло с дисциплиной игроков ЦСКА? Это хоккей, случаются такие вещи. Финал, может быть, усталость накопилась, или то, что вели 2:0 сказалось. Может быть, для вас, журналистов, эта игра — сказка. Для нас точно нет. Мы много сил потратили, но это плей-офф, это финал», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
ЦСКА спасся за секунду до конца, но всё равно уступил! Пропустив в большинстве в овертайме
Потрясающий матч в финале плей-офф КХЛ. Армейцы получили 60 минут штрафного времени, но решающим оказалось удаление игрока «Авангарда».
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