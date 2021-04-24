Ковальчука сравнили с COVID-19, ЦСКА радовался и пропустил. Яркие фото победы «Авангарда»
24 апреля в Подмосковье на стадионе «Арена Балашиха» в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Боба Хартли, счёт в серии сравнялся — 2-2.
В овертайме на шестой минуте в меньшинстве победный гол для «Авангарда» забил Павел Дедунов.
Отметим, что «Авангард» по ходу матча 20 минут играл в большинстве, а в сумме армейцам выписали 58 минут штрафа – помимо Локтионова удаление до конца игры получил Максим Шалунов.
Следующая игра состоится 26 апреля на стадионе «ЦСКА Арена» и начнётся в 19:30 по московскому времени.
Лучшие кадры с матча «Авангард» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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