Дедунов — о победе «Авангарда»: самый странный и запоминающийся матч в моей карьере

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов, забивший победный гол в четвёртом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА в овертайме, прокомментировал игру.
«На первый период вышли, вроде атаковали-атаковали, получили два гола. Проигрывали 0:2, а затем удаления, удаления, получилось сравнять. В общем, качели, много эмоций. Думаю, болельщикам понравилось, хорошо, что одержали важную победу.
Да, можно сказать, что это самый странный, самый запоминающийся матч в моей карьере. Мой победный гол? Я видел, что шайба летит вдоль борта, я предвидел, что она может перескочить клюшку игрока. Убежал, видел Зернова слева, но решил бросить сам — сработало.
Травмы — это побочный эффект плей-офф. У ребят есть время раны залечить. Эмоции и силы есть, сегодняшняя игра дала всплеск команде, он нас должен двигать вперёд», — передаёт слова Дедунова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 24 апреля 2021
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