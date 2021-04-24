Дедунов — о победе «Авангарда»: самый странный и запоминающийся матч в моей карьере

ЦСКА спасся за секунду до конца, но всё равно уступил! Пропустив в большинстве в овертайме

Потрясающий матч в финале плей-офф КХЛ. Армейцы получили 60 минут штрафного времени, но решающим оказалось удаление игрока «Авангарда».