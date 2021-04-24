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Дедунов — о победе «Авангарда»: самый странный и запоминающийся матч в моей карьере

Дедунов — о победе «Авангарда»: самый странный и запоминающийся матч в моей карьере
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов, забивший победный гол в четвёртом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА в овертайме, прокомментировал игру.

«На первый период вышли, вроде атаковали-атаковали, получили два гола. Проигрывали 0:2, а затем удаления, удаления, получилось сравнять. В общем, качели, много эмоций. Думаю, болельщикам понравилось, хорошо, что одержали важную победу.

Да, можно сказать, что это самый странный, самый запоминающийся матч в моей карьере. Мой победный гол? Я видел, что шайба летит вдоль борта, я предвидел, что она может перескочить клюшку игрока. Убежал, видел Зернова слева, но решил бросить сам — сработало.

Травмы — это побочный эффект плей-офф. У ребят есть время раны залечить. Эмоции и силы есть, сегодняшняя игра дала всплеск команде, он нас должен двигать вперёд», — передаёт слова Дедунова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

ЦСКА спасся за секунду до конца, но всё равно уступил! Пропустив в большинстве в овертайме
Потрясающий матч в финале плей-офф КХЛ. Армейцы получили 60 минут штрафного времени, но решающим оказалось удаление игрока «Авангарда».
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