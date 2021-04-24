Хартли — о травме Стася: это очень грязный приём Шалунова, такого не должно быть в хоккее

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о состоянии форварда «ястребов» Андрея Стася.
«У Кирилла Семёнова повреждение. Стась ушёл в раздевалку? Его увезли в больницу, ему предстоит пройти все обследования. Понятно, что он получил удар в голову, и это нужно серьёзно исследовать. Считаю, что это очень грязный приём Максима Шалунова, не понимаю, в чём его суть, такого не должно быть в хоккее.
Можно ли было достичь победы раньше? Хотелось бы напомнить, что мы не единственная команда на льду, которая борется за победу. Это хоккей, мы боремся и сражаемся против топовой команды. Невероятное уважение испытываю к моим ребятам за то, что их не сломить», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Стась получил травму на 24-й минуте игры – в центре площадки ему в голову въехал Шалунов, за что был удалён до конца игры.
- 24 апреля 2021
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