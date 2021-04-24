Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хартли — о травме Стася: это очень грязный приём Шалунова, такого не должно быть в хоккее

Хартли — о травме Стася: это очень грязный приём Шалунова, такого не должно быть в хоккее
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о состоянии форварда «ястребов» Андрея Стася.

«У Кирилла Семёнова повреждение. Стась ушёл в раздевалку? Его увезли в больницу, ему предстоит пройти все обследования. Понятно, что он получил удар в голову, и это нужно серьёзно исследовать. Считаю, что это очень грязный приём Максима Шалунова, не понимаю, в чём его суть, такого не должно быть в хоккее.

Можно ли было достичь победы раньше? Хотелось бы напомнить, что мы не единственная команда на льду, которая борется за победу. Это хоккей, мы боремся и сражаемся против топовой команды. Невероятное уважение испытываю к моим ребятам за то, что их не сломить», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Стась получил травму на 24-й минуте игры – в центре площадки ему в голову въехал Шалунов, за что был удалён до конца игры.

«Авангард» — ЦСКА: армейцы получили второе в матче удаление до конца игры
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021