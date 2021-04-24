Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шарипзянов: «Авангард» копил силы с июля, а сейчас для кого-то важнейший момент в жизни

Шарипзянов: «Авангард» копил силы с июля, а сейчас для кого-то важнейший момент в жизни
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов пояснил, что омичей не сломил пропущенный за секунду до конца третьего периода гол от ЦСКА в четвёртом матче финала Кубка Гагарина. А сам Шарипзянов стал автором третьего гола своей команды в матче.

«Трудное начало встречи, начали не так, как хотелось бы. Но справились, большинство помогло, хотя в большинстве могли больше забивать. Не думаю, что Береглазов специально не выбросил шайбу в концовке. Так получилось, бывает. Но в раздевалке перед овертаймом все успокоились, вышли заряженные. Было видно, что команда не опущена, она готова побеждать.

Самое важно — выиграли матч. Сейчас будем смотреть видео, подумаем, как лучше и правильнее сыграть. На самом деле, даже не хочу комментировать большинство. Забили два — хорошо, но могли забить ещё.

Где брать силы дальше? Да сил полно! Мы их копили ещё с июля, а сейчас — самый важный момент сезона, а для кого-то и жизни», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

ЦСКА спасся за секунду до конца, но всё равно уступил! Пропустив в большинстве в овертайме
Потрясающий матч в финале плей-офф КХЛ. Армейцы получили 60 минут штрафного времени, но решающим оказалось удаление игрока «Авангарда».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021