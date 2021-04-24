Шарипзянов: «Авангард» копил силы с июля, а сейчас для кого-то важнейший момент в жизни

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов пояснил, что омичей не сломил пропущенный за секунду до конца третьего периода гол от ЦСКА в четвёртом матче финала Кубка Гагарина. А сам Шарипзянов стал автором третьего гола своей команды в матче.
«Трудное начало встречи, начали не так, как хотелось бы. Но справились, большинство помогло, хотя в большинстве могли больше забивать. Не думаю, что Береглазов специально не выбросил шайбу в концовке. Так получилось, бывает. Но в раздевалке перед овертаймом все успокоились, вышли заряженные. Было видно, что команда не опущена, она готова побеждать.
Самое важно — выиграли матч. Сейчас будем смотреть видео, подумаем, как лучше и правильнее сыграть. На самом деле, даже не хочу комментировать большинство. Забили два — хорошо, но могли забить ещё.
Где брать силы дальше? Да сил полно! Мы их копили ещё с июля, а сейчас — самый важный момент сезона, а для кого-то и жизни», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 24 апреля 2021
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