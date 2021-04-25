Бадюков оценил судейство в четвёртом матче финальной серии КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков поделился мнением о результате четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина. «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4:3 ОТ и сравнял счёт в серии.

«К судейству нет никаких претензий, все по делу. Виктор Гашилов и Денис Наумов достаточно чисто отсудили. Те удаления, которые были выписаны, — абсолютно правильные. Удаления Лактионова и Шалунова тоже справедливы. Удар в голову, удар клюшкой, тем более умышленный, всё это карается. Похожие эпизоды уже были.

ЦСКА играл хуже? Дело в удалениях. Были матчи, когда штрафные минуты сломали «Авангард», с точки зрения физики. Сегодня роль сыграла нехватка двух центральных нападающих по ходу игры. И на нехватку форвардов наслоилось отсутствие концентрации, где могли бы доработать. Здесь пришлось выдержать все минуты меньшинства, а это большая нагрузка», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.