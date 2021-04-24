Канарейкин: я бы не трогал судейство, игрокам ЦСКА надо смотреть в зеркало на себя

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает, что поражение ЦСКА в четвёртой игре финала Кубка Гагарина от «Авангарда» не связано с обилием удалений у армейцев.
«Я бы вообще не трогал судейство, тут дело в игровой дисциплине. ЦСКА провел первый период, обозначив игровое преимущество, а потом отдал все своими руками. Затем титаническими усилиями сравнял, а потом опять пропустил. Игрокам надо смотреть в зеркало на себя.
Абсолютно справедливые решения по поводу удалений Шалунова и Локтионова. Сколько можно удаляться, как можно играть с такой дисциплиной как у ЦСКА? С такой игрой не выиграешь. Одним словом, это называется «дисциплина», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В четвёртом матче финала армейцам в сумме выписали 60 минут штрафа, в том числе два удаления до конца игры получили форварды Андрей Локтионов и Максим Шалунов.
- 24 апреля 2021
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