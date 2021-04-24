Главный тренер «Вашингтона» не исключил, что Овечкин сыграет с «Айлендерс»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт не исключил, что капитан команды Александр Овечкин примет участие в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». Овечкин в настоящее время восстанавливается после травмы нижней части тела. При этом он не принимал участия в утренней раскатке.
«Мы работаем над некоторыми кадровыми вопросами, включая его», — приводит слова Лавиолетта журналист Том Гулитти.
Накануне Овечкин в матче с «Айлендерс» получил травму нижней части тела — за три минуты до конца основного времени россиянин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.
Овечкин пропустил утреннюю тренировку
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