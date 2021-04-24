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ЦСКА набрал 60 минут штрафа в матче с «Авангардом». Омичи — только шесть

ЦСКА набрал 60 минут штрафа в матче с «Авангардом». Омичи — только шесть
Хоккей / КХЛ 0
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Омский «Авангард» на «Арене Балашиха» сегодня победил ЦСКА в четвёртом матче финала Кубка Гагарина – 4:3 ОТ.

Армейцы за матч получили в сумме 60 минут штрафа, а «Авангард» 20 минут играл в большинстве. На 19-й минуте Андрей Локтионов был удалён до конца игры за удар клюшкой между ног нападающему «Авангарда» Климу Костину. Локтионов получил штраф 5+20.

Аналогичное наказание во втором периоде при счёте 2:1 в пользу ЦСКА, сразу после гола «Авангарда», получил Максим Шалунов, в центре площадки въехавший в голову Андрея Стася. Форвард омичей больше не вышел на лёд и был доставлен в больницу.

Также у армейцев удалялись Клас Дальбек, Егор Рыков, Антон Слепышев (2+2) и Константин Окулов. «Авангард» использовал два большинства. Сами омичи же заработали лишь шесть минут штрафа – три удаления по две минуты.

ЦСКА набрал 60 минут штрафа против шести у «Авангарда». Всё ли в порядке с судейством?
Порой у главного тренера армейцев Игоря Никитина не выдерживали нервы, и он на повышенных тонах спорил с арбитрами.
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