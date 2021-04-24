Гендиректор «Югры» ответил на вопрос о возвращении клуба в КХЛ

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко поделился мнением о возможном возвращении клуба в КХЛ. С 2019 года «Югра» выступает в ВХЛ, сегодня, 24 апреля, команда выиграла Кубок Петрова, обыграв в пятом матче финальной серии плей-офф новокузнецкий «Металлург» (2:1 ОТ).

«Одно дело, если бы был переходный турнир, повышение в классе по спортивному признаку. А мы говорим немного о другом. И в первую очередь о финансах в этой ситуации. С учётом прошлого пандемийного года трудно говорить о КХЛ.

Когда покинули КХЛ, мы оставили все наши внутренние взаимодействия на уровне лиги, то же могу сказать об инфраструктуре, администрировании. Всё это готово для работы на высшем уровне. Вопрос остается в спонсорах. Возможно, победа в ВХЛ даст импульс. Всё же результат позитивно должен влиять на это.

Тревожных моментов по ходу плей-офф было немало, но вера и надежда присутствовали всегда. Шестой и седьмой матчи полуфинала прошли буквально на ножах. А сегодня я просто счастлив. Это не первый кубок для «Югры», но первый для меня лично. Нет слов, чтобы выразить радость от победы. Интерес к хоккею в регионе переживает второе рождение, это можно видеть по трибунам, куда приезжают болельщики из разных уголков», – цитирует Филипенко РИА «Новости».