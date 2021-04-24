Гендиректор «Югры» ответил на вопрос о возвращении клуба в КХЛ

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко поделился мнением о возможном возвращении клуба в КХЛ. С 2019 года «Югра» выступает в ВХЛ, сегодня, 24 апреля, команда выиграла Кубок Петрова, обыграв в пятом матче финальной серии плей-офф новокузнецкий «Металлург» (2:1 ОТ).
«Одно дело, если бы был переходный турнир, повышение в классе по спортивному признаку. А мы говорим немного о другом. И в первую очередь о финансах в этой ситуации. С учётом прошлого пандемийного года трудно говорить о КХЛ.
Когда покинули КХЛ, мы оставили все наши внутренние взаимодействия на уровне лиги, то же могу сказать об инфраструктуре, администрировании. Всё это готово для работы на высшем уровне. Вопрос остается в спонсорах. Возможно, победа в ВХЛ даст импульс. Всё же результат позитивно должен влиять на это.
Тревожных моментов по ходу плей-офф было немало, но вера и надежда присутствовали всегда. Шестой и седьмой матчи полуфинала прошли буквально на ножах. А сегодня я просто счастлив. Это не первый кубок для «Югры», но первый для меня лично. Нет слов, чтобы выразить радость от победы. Интерес к хоккею в регионе переживает второе рождение, это можно видеть по трибунам, куда приезжают болельщики из разных уголков», – цитирует Филипенко РИА «Новости».
- 24 апреля 2021
-
21:51
-
21:49
-
21:49
-
21:18
-
21:08
-
20:57
-
20:50
-
20:49
-
20:47
-
20:42
-
20:39
-
20:33
-
20:26
-
20:15
-
19:59
-
19:33
-
19:15
-
18:55
-
18:52
-
18:34
-
18:23
-
18:05
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:28
-
17:16
-
16:43
-
16:27
-
16:17
-
16:15
-
16:13
-
15:56
-
15:38
-
15:13