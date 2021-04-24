«Питтсбург» без Малкина переиграл «Нью-Джерси»

«Питтсбург Пингвинз» на своей площадке переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги – 4:2.



На 10-й минуте счёт открыл Джефф Картер. Спустя три минуты второй гол «пингвинов» забил Джаред Макканн. Третью шайбу хозяев во втором периоде забросил Брайан Раст.

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«Дьяволы» сократили отставание через минуту – с передачи белоруса Егора Шаранговича отличился Джек Хьюз. А в третьем периоде полноценную интригу в матче вернул Майлз Вуд. «Нью-Джерси» имел шанс спастись в самой концовке, но не реализовал отличный момент, после чего уже на последней секунде четвертую шайбу своей команды в пустые ворота отправил капитан «Пингвинз» Сидни Кросби – для него этот гол стал 20-м в сезоне.



Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче не играл, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы.

«Нью-Джерси» потерпел девятое поражение в НХЛ подряд и занимает предпоследнее место в лиге. «Питтсбург» одержал третью победу подряд и занимает первое место в Восточном дивизионе.