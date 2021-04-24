«У нас есть большие яйца». «Авангард» отреагировал на победу в игре с ЦСКА цитатой Якупова

Соцсети «Авангарда» отреагировали на победу в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (4:3 ОТ) цитатой Наиля Якупова. Нападающий «ястребов», который пока так и не провёл ни одного матча в нынешнем розыгрыше плей-офф, взял слово в раздевалке после первого матча серии с «Ак Барсом».

«В такую игру могут играть только те, у кого есть большие яйца, а они у нас есть», — сказал Якупов.



«Авангард» добился победы над ЦСКА в овертайме, победный гол Павел Дедунов забил в меньшинстве. При этом ЦСКА перевёл игру в дополнительное время, сравняв счёт за секунду до конца третьего периода.



27-летний Якупов, перешедший по ходу сезона в стан омичей из «Амура», в регулярном чемпионате провёл за «ястребов» 22 игры и заработал 10 (6+4) очков. В марте Боб Хартли сообщал, что у Якупова нет травмы, а есть недомогание.