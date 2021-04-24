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«У нас есть большие яйца». «Авангард» отреагировал на победу в игре с ЦСКА цитатой Якупова

«У нас есть большие яйца». «Авангард» отреагировал на победу в игре с ЦСКА цитатой Якупова
Хоккей / КХЛ 0
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Соцсети «Авангарда» отреагировали на победу в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (4:3 ОТ) цитатой Наиля Якупова. Нападающий «ястребов», который пока так и не провёл ни одного матча в нынешнем розыгрыше плей-офф, взял слово в раздевалке после первого матча серии с «Ак Барсом».

«В такую игру могут играть только те, у кого есть большие яйца, а они у нас есть», — сказал Якупов.

«Авангард» добился победы над ЦСКА в овертайме, победный гол Павел Дедунов забил в меньшинстве. При этом ЦСКА перевёл игру в дополнительное время, сравняв счёт за секунду до конца третьего периода.

27-летний Якупов, перешедший по ходу сезона в стан омичей из «Амура», в регулярном чемпионате провёл за «ястребов» 22 игры и заработал 10 (6+4) очков. В марте Боб Хартли сообщал, что у Якупова нет травмы, а есть недомогание.

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Боб Хартли сказал, что победный гол в меньшинстве – за пределами реальности, и предложил снять по матчу реалити-шоу.
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