Толчинский – в «Инстаграме»: жена пошла в театр снова, а я на Павла Дедунова

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский после победы над ЦСКА в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (4:3 ОТ) своеобразно отметил партнёра Павла Дедунова, забившего победный гол.



«Жена пошла в театр снова, а я на Павла Дедунова», — написал Толчинский в своём «инстаграме», репостнув фотографию празднования победного гола на льду.



Дедунов забил четвёртый гол «Авангарда» на шестой минуте овертайма, причем омичи в этот момент играли в меньшинстве. ЦСКА же перевёл игру в дополнительное время, сравняв счёт за секунду до конца третьего периода.



Счёт в серии стал равным — 2-2. Пятая игра состоится 26 апреля на стадионе «ЦСКА-Арена».