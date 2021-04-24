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Толчинский – в «Инстаграме»: жена пошла в театр снова, а я на Павла Дедунова

Толчинский – в «Инстаграме»: жена пошла в театр снова, а я на Павла Дедунова
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский после победы над ЦСКА в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА (4:3 ОТ) своеобразно отметил партнёра Павла Дедунова, забившего победный гол.

«Жена пошла в театр снова, а я на Павла Дедунова», — написал Толчинский в своём «инстаграме», репостнув фотографию празднования победного гола на льду.

Дедунов забил четвёртый гол «Авангарда» на шестой минуте овертайма, причем омичи в этот момент играли в меньшинстве. ЦСКА же перевёл игру в дополнительное время, сравняв счёт за секунду до конца третьего периода.

Счёт в серии стал равным — 2-2. Пятая игра состоится 26 апреля на стадионе «ЦСКА-Арена».

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Боб Хартли сказал, что победный гол в меньшинстве – за пределами реальности, и предложил снять по матчу реалити-шоу.
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