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Главный арбитр КХЛ прокомментировал работу судей в матче «Авангард» — ЦСКА

Главный арбитр КХЛ прокомментировал работу судей в матче «Авангард» — ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0
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Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов считает, что судьи четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА отработали профессионально.

По итогу матча хоккеисты армейского клуба получили 60 минут штрафа, два форварда красно-синих — Андрей Локтионов и Максим Шалунов – были удалены до конца игры. Омичи в сумме заработали только шесть минут штрафа.

«В течение всего матча арбитры действовали профессионально и выдерживали один уровень судейства. Хотелось бы отдельно отметить командную работу арбитров в сегодняшнем матче, сложные эпизоды они рассматривали коллегиально, что позволило видеть момент с разных ракурсов, как, например, в ситуации со штрафным броском. Именно такие методические указания мы им даём, и судейская бригада отработала в соответствии с ними. В случае с двумя удалениями до конца игры игроков ЦСКА судьи сработали профессионально.

Любое удаление до конца матча согласно регламенту КХЛ рассматривается спортивно-дисциплинарным комитетом на следующий день. При необходимости департамент судейства предоставляет СДК дополнительные видеоматериалы эпизодов», — приводит ТАСС слова Анисимова.

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