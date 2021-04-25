44-летний защитник «Вашингтона» Здено Хара проводит 1600-й матч в НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 1-й период, гости ведут в счёте – 2:0.
Для 44-летнего словенского защитника «Вашингтона» Здено Хары эта игра стала юбилейной – 1600-й в заокеанской карьере. По этому показателю он является 13-м игроком в истории НХЛ и 5-м среди защитников. Об этом сообщается в «Твиттере» Sportsnet.
За 1599 встреч ему удалось набрать 665 (207+458) очков при показателе полезности «+296» и 1983 минутах штрафного времени. Большую часть карьеры он выступал за «Бостон Брюинз – с 2006 по 2020 год.
В текущем сезоне Хара принял участие в 46 играх за «Вашингтон», в которых отметился 2 заброшенными шайбами и 7 результативными передачами при коэффициенте полезности «+8».
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