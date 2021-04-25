Евгений Кузнецов в матче с «Айлендерс» забросил 9-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 1-й период, гости ведут в счёте – 5:3.

На 8-й минуте 3-го периода российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился 9-й заброшенной шайбой в текущем сезоне, поразив ворота голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина точным кистевым броском из-под защитника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

На счету 28-летнего хоккеиста «Вашингтона» стало 27 (9+18) баллов за результативность при показателе полезности «+5». Эта игра стала для него 38-й в нынешнем розыгрыше НХЛ.