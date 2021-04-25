«Даллас» в овертайме обыграл «Детройт». У Евгения Свечникова – голевая передача

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своём льду «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – за «Детройт» отличился Деннис Холовски, а в составе «Далласа» отметился голом Марк Писик. Уже на 30-й секунде овертайма точный бросок форварда «Старз» Джейми Бенна принёс гостям победу в этом матче.
Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников провёл на льду 14 минут 8 секунд и отметился голевой передачей, заработав показатель полезности «+1» и набрав 7-й (3+4) балл за результативность в сезоне.
Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 16 бросков из 17.
Таким образом, «Далласу» удалось взять реванш у «Детройта» за поражение в прошлой игре со счётом 3:7.
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