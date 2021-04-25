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«Даллас» в овертайме обыграл «Детройт». У Евгения Свечникова – голевая передача

«Даллас» в овертайме обыграл «Детройт». У Евгения Свечникова – голевая передача
Хоккей / НХЛ 0
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своём льду «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – за «Детройт» отличился Деннис Холовски, а в составе «Далласа» отметился голом Марк Писик. Уже на 30-й секунде овертайма точный бросок форварда «Старз» Джейми Бенна принёс гостям победу в этом матче.

Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников провёл на льду 14 минут 8 секунд и отметился голевой передачей, заработав показатель полезности «+1» и набрав 7-й (3+4) балл за результативность в сезоне.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 16 бросков из 17.

Таким образом, «Далласу» удалось взять реванш у «Детройта» за поражение в прошлой игре со счётом 3:7.

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НХЛ - регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Холовски (Свечников, Паник) – 16:17' (5x5)   1:1 Писик (Робертсон, Олексяк) – 43:52' (5x5)   1:2 Бенн – 60:32' (3x3)
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