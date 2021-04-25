Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол и передача Андрея Свечникова не спасли «Каролину» от поражения «Флориде»

Гол и передача Андрея Свечникова не спасли «Каролину» от поражения «Флориде»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В основное время победителя выявить не удалось, а каждой из команд удалось отметиться 3 заброшенными шайбами – за «Флориду» отличились Маккензи Уигар, Густав Форслинг и Александер Веннберг, а за «Каролину» дубль на свой счёт записал Даги Хэмилтон, ещё одним автором гола стал Андрей Свечников. Победу «Флориде» в овертайме принёс точный бросок Александра Баркова.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 19 минут 15 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», помимо заброшенной шайбы, отдав и результативную передачу. У его соотечественника из «Флориды» Никиты Гусева лишь 1 бросок в створ за 14.46 на льду с аналогичным показателем полезности.

Отметим, что голкиперу «Каролины» Алексу Недельковичу удалось совершить 32 сейва после 36 бросков.

«Каролина Харрикейнз», набрав 68 очков в 47 встречах, является лидером в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Флорида Пантерз» (67) – на 2-м месте.

Вратарь «Каролины» отметился эффектным спасением после броска Гусева с убойной позиции
НХЛ - регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Хэмилтон (Свечников, Лоренц) – 03:25' (5x5)   1:1 Уигар (Юбердо, Беннетт) – 19:35' (5x5)   1:2 Хэмилтон (Ахо, Трочек) – 21:37' (5x4)   1:3 Песке (Гардинер, Ахо) – 43:04' (5x5)   2:3 Форслинг (Юбердо, Уигар) – 44:48' (5x5)   3:3 Веннберг (Уигар, Дюклер) – 46:20' (4x5)   4:3 Барков (Дриджер, Уигар) – 60:24' (3x3)

В параллельном матче «Виннипег Джетс» на домашнем льду уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:4. У форварда «кленовых листьев» Ильи Михеева голевая передача и «+1» за 15.03 на льду. Он набрал 16-е (6+10) очко в текущем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Элерс (Штястны, Дюбуа) – 00:39' (5x5)   1:1 Торнтон (Спецца, Брукс) – 04:04' (5x5)   1:2 Марнер (Маззин, Фолиньо) – 11:40' (5x5)   1:3 Таварес (Нюландер, Сандин) – 27:07' (4x4)   1:4 Керфут (Михеев, Холл) – 58:30' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021