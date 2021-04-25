Гол и передача Андрея Свечникова не спасли «Каролину» от поражения «Флориде»

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает на своём льду «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В основное время победителя выявить не удалось, а каждой из команд удалось отметиться 3 заброшенными шайбами – за «Флориду» отличились Маккензи Уигар, Густав Форслинг и Александер Веннберг, а за «Каролину» дубль на свой счёт записал Даги Хэмилтон, ещё одним автором гола стал Андрей Свечников. Победу «Флориде» в овертайме принёс точный бросок Александра Баркова.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 19 минут 15 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», помимо заброшенной шайбы, отдав и результативную передачу. У его соотечественника из «Флориды» Никиты Гусева лишь 1 бросок в створ за 14.46 на льду с аналогичным показателем полезности.

Отметим, что голкиперу «Каролины» Алексу Недельковичу удалось совершить 32 сейва после 36 бросков.

«Каролина Харрикейнз», набрав 68 очков в 47 встречах, является лидером в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Флорида Пантерз» (67) – на 2-м месте.

Вратарь «Каролины» отметился эффектным спасением после броска Гусева с убойной позиции

В параллельном матче «Виннипег Джетс» на домашнем льду уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:4. У форварда «кленовых листьев» Ильи Михеева голевая передача и «+1» за 15.03 на льду. Он набрал 16-е (6+10) очко в текущем сезоне.