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«Миннесота» победила «Сан-Хосе», шайба на счету Капризова

«Миннесота» победила «Сан-Хосе», шайба на счету Капризова
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Сутер, Маркус Фолиньо, Джаред Сперджен, Кевин Фиала, Кирилл Капризов и Ник Бонино. Российский форвард за 17.12 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

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За «Сан-Хосе» голы забили Логан Кутюр, Эвандер Кейн и Йоахим Блихфельд. Защитник Николай Кныжов за 16.37 на льду записал на свой счёт результативную передачу, дважды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».

«Миннесота» одержала восьмую победу в последних 10 играх, у «Шаркс» это девятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 29 и 30 апреля «Уайлд» проведёт дома с «Сент-Луис Блюз», а «Сан-Хосе» 27 и 29 апреля примет «Аризону Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Сутер (Гринвей) – 00:19' (5x5)   0:2 Фолиньо (Эрикссон Эк) – 12:00' (5x5)   0:3 Сперджен (Хартман, Цуккарелло) – 17:43' (5x5)   0:4 Фиала (Юханссон, Сперджен) – 39:10' (5x5)   1:4 Кутюр (Майер, Балцерс) – 41:19' (5x5)   1:5 Капризов (Фиала, Бонино) – 44:28' (5x4)   2:5 Кейн (Гертл, Кныжов) – 44:47' (5x5)   3:5 Блихфельд – 46:06' (5x5)   3:6 Бонино (Коул) – 59:38' (en)
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