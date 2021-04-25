«Миннесота» победила «Сан-Хосе», шайба на счету Капризова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Сутер, Маркус Фолиньо, Джаред Сперджен, Кевин Фиала, Кирилл Капризов и Ник Бонино. Российский форвард за 17.12 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир»
За «Сан-Хосе» голы забили Логан Кутюр, Эвандер Кейн и Йоахим Блихфельд. Защитник Николай Кныжов за 16.37 на льду записал на свой счёт результативную передачу, дважды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».
«Миннесота» одержала восьмую победу в последних 10 играх, у «Шаркс» это девятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 29 и 30 апреля «Уайлд» проведёт дома с «Сент-Луис Блюз», а «Сан-Хосе» 27 и 29 апреля примет «Аризону Койотс».
- 25 апреля 2021
-
07:11
-
07:11
-
04:53
-
04:42
-
04:34
-
04:18
-
02:46
-
02:27
- 24 апреля 2021
-
23:55
-
23:37
-
23:28
-
23:09
-
22:56
-
22:36
-
22:30
-
22:08
-
21:51
-
21:49
-
21:49
-
21:18
-
21:08
-
20:57
-
20:50
-
20:49
-
20:47
-
20:42
-
20:39
-
20:33
-
20:26
-
20:15
-
19:59
-
19:33
-
19:15
-
18:55
-
18:52