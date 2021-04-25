«Миннесота» победила «Сан-Хосе», шайба на счету Капризова

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Сутер, Маркус Фолиньо, Джаред Сперджен, Кевин Фиала, Кирилл Капризов и Ник Бонино. Российский форвард за 17.12 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

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За «Сан-Хосе» голы забили Логан Кутюр, Эвандер Кейн и Йоахим Блихфельд. Защитник Николай Кныжов за 16.37 на льду записал на свой счёт результативную передачу, дважды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».

«Миннесота» одержала восьмую победу в последних 10 играх, у «Шаркс» это девятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 29 и 30 апреля «Уайлд» проведёт дома с «Сент-Луис Блюз», а «Сан-Хосе» 27 и 29 апреля примет «Аризону Койотс».