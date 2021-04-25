«Аризона» разгромила «Лос-Анджелес», у Кессела «1+1»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» на выезде обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Хэйден, Лоусон Круз, Джейкоб Чикран и Фил Кессел. На счету Кессела также результативный пас.

«Койотс» одержали третью победу в последних 10 играх, у «Кингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 27 и 29 апреля «Аризона» проведёт на выезде с «Сан-Хосе Шаркс», а «Лос-Анджелес» в эти же даты примет «Анахайм Дакс».

Ранее в рамках игрового дня «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3, заброшенной шайбой отметился Кирилл Капризов. Также «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2.