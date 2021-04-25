«Аризона» разгромила «Лос-Анджелес», у Кессела «1+1»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» на выезде обыграла «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Хэйден, Лоусон Круз, Джейкоб Чикран и Фил Кессел. На счету Кессела также результативный пас.
«Койотс» одержали третью победу в последних 10 играх, у «Кингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 27 и 29 апреля «Аризона» проведёт на выезде с «Сан-Хосе Шаркс», а «Лос-Анджелес» в эти же даты примет «Анахайм Дакс».
НХЛ - регулярный чемпионат
25 апреля 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
0 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Хэйден (Брассар, Педерсон) – 12:47' (5x5) 0:2 Круз (Голигоски, Кессел) – 20:36' (5x5) 0:3 Чикран (Голигоски) – 44:19' (5x4) 0:4 Кессел – 52:56' (5x5)
Ранее в рамках игрового дня «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3, заброшенной шайбой отметился Кирилл Капризов. Также «Ванкувер Кэнакс» дома обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2.
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