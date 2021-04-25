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Стали известны варианты форматов регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2021/2022

Стали известны варианты форматов регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2021/2022
Хоккей / НХЛ 0
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Известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet поделился информацией о том, каким может быть формат регулярного чемпионата в следующем сезоне НХЛ.

На данный момент существуют два основных варианта. Первый включает в себя спаренные матчи на одной площадке в регулярке между командами разных конференций (32 матча), три матча с командами другого дивизиона, но играющими в той же конференции, а оставшиеся 26 встреч — внутри дивизиона. Участники плей-офф при таком варианте будут определяться классической восьмёркой в таблице конференции, а существовавшие ранее уайлд-кард будут отменены.

Второй вариант подразумевает нынешнюю схему, когда участники плей-офф определяются по таблицам дивизионов — первые четыре команды попадают в розыгрыш Кубка Стэнли. При таком раскладе в регулярном чемпионате команды сыграют по четыре матча с каждым соперником в дивизионе (28 матчей), 48 игр проведут с соперниками из других дивизионов (48 матчей, спаренные игры с одним оппонентом), а ещё шесть встреч будут отведены под «специальное расписание».

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