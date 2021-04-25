Нападающий «Оттавы» Анисимов был заявлен на матч с «Ванкувером» вторым вратарём

Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Артём Анисимов был заявлен запасным голкипером команды на встречу с «Ванкувер Кэнакс».

На предматчевой раскатке травму получил голкипер Антон Форсберг, а во втором периоде травмировался Мэтт Мюррей. Вместо него на лёд вышел Маркус Хогберг, а его сменщиком сделали Артёма Анисимова.

Как сказал главный тренер «Оттавы» Ди-Джей Смит: «Арти был в снаряжении и при необходимости он готов был играть», – цитирует гглавного тренера «Сентаорз» Ди-Джея Смита журналист Ян Мэндеш.

«Было довольно забавно видеть его во вратарской экипировке. Ребята посмеялись над этим. Но хорошо, что он был готов играть голкипером», – цитирует защитника Тома Шабо Мэндеш.

Напомним, что последнюю встречу в НХЛ Анисимов провел 8 апреля. Его контракт заканчивается в конце сезона.