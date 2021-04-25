Торнтон стал самым возрастным автором гола в истории «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтон забросил шайбу в ворота «Виннипег Джетс» и стал автором самого возрастного гола в истории клуба, сообщает PR NHL в «Твиттере».

На момент гола Торнтону был 41 год и 296 дней. Предыдущее достижение держалось с ноября 1967 года, когда Аллан Стэнли забросил шайбу в 41 год и 252 дня.

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В текущем сезоне Торнтон провёл 36 матчей и набрал 14 очков: забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач.

После 48 игр «Торонто» занимает первую строчку в таблице Северного дивизиона, опережая ближайшего преследователя — «Виннипег» — на восемь очков. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.