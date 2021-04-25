«Сан-Хосе» провёл церемонию перед матчем с «Миннесотой» в честь рекорда Марло

«Сан-Хосе Шаркс» перед матчем с «Миннесотой Уайлд» провёл церемонию в честь рекорда Патрика Марло, который побил достижение Горди Хоу по количеству матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что 20 апреля Патрик Марло стал рекордсменом по количеству проведённых матчей в НХЛ. Ранее больше всех матчей было на счету Горди Хоу (1767 игр).

В текущем сезоне Марло провёл 47 игр и набрал девять очков: забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач. Также канадский форвард вошёл в топ-4 игроков, кто провёл более 900 игр подряд в регулярке.

После 47 матчей «Сан-Хосе» занимает шестое место в таблице Западного дивизиона, отставая от топ-4 на шесть очков. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.