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Уайт: если бы Анисимову пришлось сыграть, может, получилось бы, как у «Каролины» в Торонто

Уайт: если бы Анисимову пришлось сыграть, может, получилось бы, как у «Каролины» в Торонто
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Оттавы Сенаторз» Колин Уайт прокомментировал ситуацию с нападающим Артёмом Анисимовым, который переоделся запасным голкипером на матч «Оттавы» с «Ванкувер Кэнакс».

«Куда Анисимову легче забить, куда надо бросать? Наверное, куда угодно. Арти был в полной амуниции, и кто знает, если бы ему пришлось сыграть, может, получилось бы, как в прошлом году у «Каролины» в Торонто», — сказал Уайт.

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«Оттава» потеряла двух голкиперов, и Артём Анисимов был готов выйти на лёд, если потребуется.

Напомним, что на предматчевой раскатке повреждение получил голкипер Антон Форсберг, а во втором периоде травмировался Мэтт Мюррей. Вместо него на лёд вышел Маркус Хогберг, а его сменщиком сделали Артёма Анисимова.

В феврале 2020-го аналогичная ситуация была у «Каролины Харрикейнз». Тогда на чужом льду в матче с «Торонто» «Каролина» выпустила водителя лёдозаливочной машины Дэвида Эйрса и победила в матче со счётом 6:3.

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У «Каролины» травмировались оба голкипера. Пришлось дать форму работнику арены. Получилась голливудская история.
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