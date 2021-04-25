Уайт: если бы Анисимову пришлось сыграть, может, получилось бы, как у «Каролины» в Торонто

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Колин Уайт прокомментировал ситуацию с нападающим Артёмом Анисимовым, который переоделся запасным голкипером на матч «Оттавы» с «Ванкувер Кэнакс».
«Куда Анисимову легче забить, куда надо бросать? Наверное, куда угодно. Арти был в полной амуниции, и кто знает, если бы ему пришлось сыграть, может, получилось бы, как в прошлом году у «Каролины» в Торонто», — сказал Уайт.
Напомним, что на предматчевой раскатке повреждение получил голкипер Антон Форсберг, а во втором периоде травмировался Мэтт Мюррей. Вместо него на лёд вышел Маркус Хогберг, а его сменщиком сделали Артёма Анисимова.
В феврале 2020-го аналогичная ситуация была у «Каролины Харрикейнз». Тогда на чужом льду в матче с «Торонто» «Каролина» выпустила водителя лёдозаливочной машины Дэвида Эйрса и победила в матче со счётом 6:3.
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