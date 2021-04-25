Бывший голкипер «Ак Барса» и «Авангарда» стал запасным голкипером в АХЛ в 48 лет

Бывший вратарь «Ак Барса» и «Авангарда» Фред Брэтуэйт, ныне тренер вратарей команды АХЛ «Хендерсон Сильвер Найтс», стал запасным голкипером на матч Американской хоккейной лиги с «Сан-Диего», сообщает официальный твиттер «Хендерсона».



Голкипер фарм-клуба «Вегас Голден Найтс» Логан Томпсон не смог принять участие в матче, поэтому сменщиком Джири Патера назначили Брэтуэйта.



Напомним, что Брэтуэйт выступал за «Ак Барс» в сезонах 2004/2005 и 2005/2006 и стал чемпионом России. В составе «Авангарда» вратарь играл в чемпионате 2007/2008.



Игровую карьеру американский голкипер завершил в 2012 году.

В текущем сезоне АХЛ «Хендерсон» после 30 матчей с 40 очками занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона. Лидирует в чемпионате «Сан-Диего Галлс», у которого 44 балла в 35 встречах.