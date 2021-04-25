Экс-защитник «Салавата» Алексеев забросил первую шайбу в АХЛ в сезоне

Российский защитник «Херши Беарс» Александр Алексеев забросил первую шайбу в текущем сезоне АХЛ.



«Беарс» встречались с «Уилкс-Берри» и одержали победу со счётом 3:1, а гол Алексеева оказался победным. Всего в этом чемпионате россиянин набрал три очка в трёх играх.

Сезон-2020/2021 защитник начал в «Салавате Юлаеве»: провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 16 очков за результативность (8+8), и девять игр в плей-офф, где отдал одну передачу.



По окончании сезона КХЛ Алексеев отправился в «Херши Беарс», где выступал в чемпионате-2019/2020.



«Херши Беарс» лидирует в таблице Северного дивизиона, набрав 36 очков в 24 матчах. Ближайший преследователь — «Лихай Вэлли», у которого 31 балл в 21 встрече.