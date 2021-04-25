Суббэн: ковид сильно ударил по мне. Оставайтесь здоровыми

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн заболел коронавирусом. Хоккеист записал видео в «Твиттере», в котором рассказал о состоянии здоровья.

«Ковид очень сильно ударил по мне. Я работаю над этим, борюсь с этим. Не забывайте заботиться о себе, оставайтесь здоровыми, я люблю вас и обязательно скоро вернусь», — сказал Суббэн в видеозаписи.

«Сейчас коронавирус добрался до меня. Спасибо за поддержку, сообщения и добрые пожелания! Будьте здоровы», — написал игрок в «Твиттере» в посте с видеороликом.

Напомним, 21 апреля стала известно о том, что Суббэн сдал положительный тест на коронавирус.

После 47 матчей «Нью-Джерси» занимает седьмое место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.