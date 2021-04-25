«Авангард» прокомментировал ситуацию со Стасем. Форвард пропустит пятый матч финала с ЦСКА

ХК «Авангард» прокомментировал травму форварда Андрея Стася. Ранее появилась информация, что нападающий может пропустить остаток финальной серии из-за подозрения на сотрясение мозга.
«После инцидента с ударом в голову от игрока ЦСКА Максима Шалунова во втором периоде четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина нападающий «Авангарда» Андрей Стась прошёл медицинское обследование в Москве. У хоккеиста выявлена травма верхней части тела, которая не позволит ему сыграть в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. Точные сроки восстановления пока не определены. В настоящее время игрок проходит необходимое лечение. Желаем Андрею здоровья и скорейшего возвращения на лёд!» – сообщила пресс-служба омского клуба.
Напомним, что после четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. Пятая встреча пройдёт в Москве 26 апреля. Начало — в 19:30 мск.
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